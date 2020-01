Credit Suisse übernimmt Büroimmobilien von HCOB

Die Hamburg Commercial Bank (vormals HSH) hat drei Hamburger Büroimmobilien an Credit Suisse Asset Management mit „erheblichen Wertsteigerungspotenzial“ verkauft. "Alle drei Liegenschaften besitzen ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial durch Neuvermietungen. Verfügbare Flächen an dieser zentralen Lage in Hamburg sind sehr begrenzt und die Leerstandsquoten befinden sich auf einem historischen Tiefstand“, sagt Dr. Christoph Schumacher, Leiter Global Real Estate von Credit Suisse Asset Management. Die ehemaligen HSH Nordbank-Standorte weisen eine Mietfläche von rund 14.000 m² auf und wurden von der Bank bereits leergezogen.

Das Gebäude an der Rosenstraße 9–11 wurde 1993 erstellt und weist eine Mietfläche von ca. 5.700 m² auf. Die zweite Liegenschaft, ein im Jahr 2000 erstelltes modernes Büroensemble an der Ferdinandstraße 18-24, besteht aus zwei Gebäudeteilen. Die Mietfläche beträgt über 6.700 m² . Bei der Geschäftsliegenschaft an der Ferdinandstraße 28-30 handelt es sich um ein im Jahr 1866 errichtetes historisches und denkmalgeschütztes Bürogebäude mit einer Mietfläche von rund 1.600 m².



Neben den Bürogebäuden in Hamburg soll die HCOP auch die ehemalige HSH Niederlassung in Kiel erfolgreich am Markt platziert haben. Laut ersten Informationen hat sich diese Projektentwickler Investa gesichert.