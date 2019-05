Credit Suisse startet nach sieben Jahren neuen offenen Immofonds

Nach sieben Jahren ist die Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH wieder mit einem neuen offenen Immobilienfonds am Start. Der „Credit Suisse ImmoTrend Europa“ fokussiert sich laut des Assetmanagers "auf die Immobilientrends von heute und setzt eine zeitgemäße Anlagestrategie um, und richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Investoren. Das einstige Flaggschiff des Unternehmens, der milliardenschwere CS Euroreal, wurde im Rahmen der Finanzkrise 2008 geschlossen, die Reste des Portfolios gingen schließlich im Mai 2017 auf die Verwahrstelle über, die mit einem Restportfolio von sieben Immobilien noch immer die Auflösung verfolgt.

.

Der neue Credit Suisse ImmoTrend Europa konzentriert sich auf Liegenschaften vorwiegend aus den Bereichen Einzelhandel, Büro und Logistik, die laut Credit Suisse modernen und energetisch sinnvollen Immobilienkonzepten entsprechen. Teils durch die Digitalisierung ausgelöst, erlebt die Einkaufs- und Arbeitswelt einen tiefgreifenden Wandel. Hierzu zählen Trends wie die rasch wachsende Bedeutung des Onlinehandels, der zunehmende Erlebnischarakter von Einkaufscentern, die steigende Nachfrage nach flexibel nutzbaren Büroimmobilien oder der zunehmende Bedarf an Logistikimmobilien. Wie der Assetmanager mitteilt, besteht das Startportfolio aus zwei Immobilien, die in Erfurt und Aachen stehen und im April 2019 kaufvertraglich für 47 Mio. Euro gesichert wurden. Durch eine breite Streuung der Immobilien nach Ländern, Nutzungsarten, Mietern und Laufzeiten der Mietverträge soll das Risiko geringgehalten werden. Die Fremdkapitalquote liegt bei 20 bis 25 %. Der Fonds strebt eine nachhaltige Rendite von 3,0 bis 3,5 % p.a. an.



Startportfolio für 47 Mio. Euro

Beim ersten Objekt handelt es sich um eine 1993 erbaute Immobilie in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt. Sie umfasst ca. 6.200 m² Mietfläche und wurde vor kurzem in Neubauqualität saniert. Die über fünf Geschosse verteilten Büroflächen sowie die Handels- und Restaurantflächen im Erdgeschoss verfügen nun über eine nachhaltige moderne Gestaltung mit sehr flexibler Raumkonfiguration inklusive Co-Working-Flächen. Das moderne Gebäude befindet sich im Stadtzentrum an der Haupteinkaufsstraße der Altstadt. Es ist nahezu vollständig langfristig an fünf Nutzer vermietet. Der Übergang in das Portfolio des Credit Suisse ImmoTrend Europa ist für Mai/Juni 2019 vorgesehen.



Bei dem zweiten Objekt handelt es sich um das sogenannte Pfeiffer-Haus in der Grosskölnstraße 57-63 in Aachen, das von List Develop Commercial realisiert wird. Das Hotel und Geschäfshaus in der historischen Aachener Innenstadt verfügt über eine Mietfläche von 4.355 m² [wir berichteten]. Es befindet sich derzeit im Bau und soll nach der voraussichtlichen Fertigstellung Ende 2019 in den Bestand des Credit Suisse ImmoTrend Europa eingebracht werden. Das Projekt umfasst ein modernes Zwei-Sterne-Hotel mit 144 Zimmern, eine rund 700 m² große Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss sowie 18 Parkplätze. Die Liegenschaft ist bereits langfristig und vollständig an die Budget-Hotelkette B&B Hotels und eine Drogeriemarktkette vermietet.



„Investitionen in gut vermietete Qualitätsimmobilien mit modernen Konzepten bieten im aktuellen Niedrigzinsumfeld attraktive Renditen bei geringem Risiko und eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen,“ meint Alexander Tannenbaum, Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Managment Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH und Fondsmanager des Credit Suisse ImmoTrend Europa. „Unser Fondskonzept ist innovativ, denn es greift die sich rasant wandelnden Nutzeranforderungen an Immobilien auf und setzt auf die zu erwartenden Entwicklungen. Die beiden erworbenen Immobilien spiegeln gut die Anlagestrategie des Fonds wider.“