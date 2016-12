Credit Suisse Nachhaltigkeitsfonds kauft zum zweiten Mal ein

Credit Suisse Real Estate Investment Management hat als zweites Objekt für den Nachhaltigkeitsfonds Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund ein saniertes und modernisiertes Bürohaus in Dublin gekauft. Das erste Fondsobjekt wurde im September in Amsterdam eingekauft.

Das in einem Off-Market-Deal erworbene Bürogebäude in der Dubliner 100 Lower Mount Street befindet sich in einer hervorragenden Lage des Stadtzentrums nahe dem Google Campus. International tätige Unternehmen, insbesondere aus dem IT-Sektor, nutzen Dublin als strategisches Drehkreuz für ihre europäischen Geschäftsaktivitäten und fungieren damit als starker Wachstumstreiber für den Dubliner Immobilienmarkt. Die 1982 erbaute Immobilie mit 2.395 m² Nutzfläche wurde in diesem Jahr umfassend saniert und modernisiert.



Im Rahmen der Bauarbeiten wurde die Liegenschaft insbesondere durch den Einbau einer Klimaanlage und einer neuen Dachterrasse aufgewertet. Alle sechs Geschosse wurden langfristig an zwei Softwareunternehmen sowie eine Personalberatung vermietet. Zudem sollen der Energieverbrauch und die Bewirtschaftungskosten in Zusammenarbeit mit Siemens schrittweise gesenkt werden. „Aufgrund der erfolgten Modernisierung, der langfristigen Mietverträge sowie der exzellenten Lage in einem Markt mit Wachstumspotenzial passt die Liegenschaft hervorragend zur Anlagestrategie des Fonds“, kommentierte Stephan Brünner, der für die Anlageberatung des Immobilienfonds verantwortlich ist.



Der im April 2016 für qualifizierte Anleger aufgelegte Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund hat am 9. Dezember 2016 eine zweite Emission erfolgreich abgeschlossen. Der Fonds investiert in gut vermietete gewerbliche Bestandsimmobilien in Europa, die nachhaltig stabile Mieten und Ausschüttungen generieren. Darüber hinaus zeichnet sich der Fonds durch eine innovative Nachhaltigkeitsstrategie aus. Die CO2-Emissionen und der Energieverbrauch der Immobilien werden in Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern Siemens mittels geeigneter Mess- und Optimierungsmethoden und nur geringen Investitionen kosteneffizient reduziert. Der verbleibende, nicht reduzierbare CO2-Ausstoß wird jeweils am Jahresende durch den Erwerb hochwertiger CO2-Zertifikate vollständig kompensiert. Die Kosten hierfür trägt Credit Suisse Real Estate Investment Management und nicht der Fonds.



Seinen ersten Ankauf tätigte der Fonds im September in Amsterdam [Credit Suisse Nachhaltigkeitsfonds feiert Auftakt in Amsterdam]. Das dort erworbene im Jahr 2012 errichtete Ydek Building mit einer vermietbaren Fläche von fast 5.500 m² wechselte für einen Kaufpreis von rund 17 Mio. Euro den Besitzer. Die Immobilie liegt im bei der Kreativbranche beliebten Teilmarkt Houthavens, nahe dem Zentrum von Amsterdam.