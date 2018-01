Credit Suisse kauft Juwel in Münchens City

Die Credit Suisse Asset Management Global Real Estate hat sich einen rund 45.000 m² großen Gebäudekomplex, das „Correo Quartier“ am Münchener Hauptbahnhof, von der Deutschen Postbank gesichert, dass derzeit auch noch größtenteils von der Bank – befristet – belegt wird. Kolportierter Kaufpreis: 275 Millionen Euro.

.

Der Komplex liegt zwischen der Bayerstraße 49-53, der Paul-Heyse-Straße 7 und der Schwanthalerstraße 46-50 und wurde 1992 für den Postbank-Konzern gebaut. Näher am Hauptbahnhof geht fast nicht. Die Liegenschaft ist sanierungsbedürftig und wird von der Postbank bis zum Start der Arbeiten, vermutlich in 2019, zurück gemietet. Die freiwerdenden Flächen – das Erdgeschoss wird aktuell noch für Retail und Gastronomie genutzt – bieten enormes Entwicklungspotential, das die Credit Suisse mit Bedacht nutzen will. „Wir freuen uns, dass wir diesen Immobilienkomplex im Zentrum von München für unsere Anleger sichern konnten. Die Lage direkt am Hauptbahnhof in Verbindung mit der Dimension des Objektes bietet enormes Potential, das durch die positive Marktentwicklung in Deutschland, insbesondere in dieser Mikrolage von München, unterstützt wird. Die Rückmietung durch die Postbank für einen begrenzten Zeitraum ist für uns optimal. So können wir die Umsetzung unseres Sanierungs- und Entwicklungskonzepts sorgfältig planen und vorbereiten“, sagt Karl-Josef Schneiders, Credit Suisse Asset Management Global Real Estate.



Die Deutsche Postbank hatte BNP Paribas Real Estate mit der Transaktion betraut.