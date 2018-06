Credit Suisse Asset Management erwirbt Gebäude im Zentrum von Wellington

HSBC Tower

© Hicam Wgtn

Credit Suisse Asset Management Global Real Estate hat den HSBC Tower im Zentrum von Wellington (NZL) auf der 195 Lambton Quay erworben. Das prestigeträchtige architektonische Wahrzeichen ist eines der wenigen hochspezialisierten Gebäude der Klasse A in der Hauptstadt Neuseelands. Das Objekt liegt mitten im belebten Geschäftsviertel und ist vollständig an bonitätsstarke Unternehmen vermietet.

Im Zentrum von Wellington, direkt an der exklusiven und stark frequentierten Einkaufsmeile Lambton Quay, befindet sich der 26-stöckige HSBC Tower. Die Liegenschaft wurde 2002 vom Voreigentümer erstellt und zwei Jahre später mit dem Property Council of New Zealand Excellence Award ausgezeichnet. Das architektonische Wahrzeichen ist in Wellington eines der wenigen hochspezialisierten Gebäude der Klasse A. Das Objekt mit einer Fläche von insgesamt 15.332 m² vereint neben Büro- und Einzelhandelsflächen knapp 200 Parkplätze sowie ein großzügiges Penthouse-Appartement mit Blick auf den Hafen und die Stadt.



Credit Suisse Asset Management Global Real Estate hat den Gebäudekomplex für einen von ihr verwalteten Immobilienfonds für 60,8 Mio. Euro (NZD 102,5 Mio.) erworben. Im vollvermieteten Gebäude sind diverse erstklassige Unternehmen ansässig. Hauptmieter ist das Ministerium für ausländische Angelegenheiten und Handel (Ministry of Foreign Affairs and Trade, MFAT). Die Immobilie überzeugt durch die exklusive Zentrumslage, den hohen Ausbaustandard und den historischen Charakter. Der untere Teil der Fassade stammt vom früheren Hamilton Chambers Building aus dem Jahr 1829. Aufgrund der historischen Bedeutung wurde die Fassade 1981 unter Denkmalschutz gestellt.