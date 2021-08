Credit Suisse AM erwirbt Geschäftshaus am Viktualienmarkt

Credit Suisse Asset Management erwirbt die bereits dritte Liegenschaft im laufenden Jahr in Deutschland und sichert sich für eine Schweizer-Anlagestiftung mit Fokus auf Core-Immobilien-Investments in Deutschland ein vollvermietetes Geschäftshaus in unmittelbarer Nähe zum Viktualienmarkt in München. „Diese Transaktion unterstreicht unsere Ankaufsstrategie, im stabilen deutschen Immobilienmarkt nachhaltige Investitionen zu tätigen“, ergänzt…

[…]