CredaRate Solutions mietet im Mediapark

Die CredaRate Solutions GmbH hat eine Bürofläche von 584 m² im Mediapark angemietet. Die neue Bürofläche befindet sich im Teilmarkt Neustadt-Nord, einem etablierten und beliebten Bürostandort im Herzen von Köln. Die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung sowie vielfältige Gastronomie- und Dienstleistungsangebote machen den Standort besonders attraktiv für Mitarbeitende und Geschäftspartner. Larbig & Mortag Immobilien begleitete den Mieter während des gesamten Anmietungsprozesses.

