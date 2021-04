Crealize plant Gründer Campus in Essener Weststadt

Der Essener Startup-Inkubator Crealize kauft den ehemaligen Firmensitz des Anlagenbauunternehmens Oschatz. Geplant ist die Sanierung des Geländes in der Essener Weststadt, um einen Gründer Campus mit Co-Work- und Networking-Space zu schaffen.

.

Brockhoff Office hat den Verkauf des Areals Westendhof 10 mit ca. 9.578 m² vermietbarer Fläche vermittelt. Bisheriger Eigentümer war die auf die Aufwertung von Bestandsimmobilien spezialisierte Mayestate Stiftung, die das Gelände nach der Insolvenz des Anlagenbauunternehmens Oschatz übernommen hatte. Mit Unterstützung des Maklerhauses wurde eine Neukonzeptionierung vorgenommen und die Vermarktung angestoßen. Im Zuge dessen konnte Brockhoff einen Gesamtnutzer für das Areal gewinnen, welcher im weiteren Verlauf das komplette Gelände, bestehend aus einem ca. 3.330 m² großen Verwaltungsgebäude, einer ca. 5.000 m² große Multifunktionshalle sowie einer ca. 1.200 m² großen Kranbahnhalle, gekauft hat.



Das Objekt befindet sich in einem Gewerbegebiet der Essener Weststadt und wird zukünftig sehr gut an den Berthold-Beitz-Boulevard angebunden sein. Die Autobahnen A 40 und die Essener Innenstadt sind in wenigen Minuten erreichbar. Dies waren ausschlaggebende Gründe für den Ankauf. Käufer ist der Essener Startup-Inkubator Crealize. Nach Sanierung des Geländes soll dieses als Gründer Campus, Co-Work- und Networking- Space fungieren und Epizentrum des kreativen Austauschs werden. Dabei will die Crealize GmbH das Essener Stadtbild bei der Gelegenheit auch gleich noch etwas grüner machen – so laden Dachgärten zur Erholung ein und ein breites E-Mobility-Angebot ist geplant, um eine ideale und nachhaltige Anbindung zu garantieren.