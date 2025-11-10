Crealize erreicht Vollvermietung im Weststadt-Campus Essen

Der Weststadt-Campus in Essen ist vollständig vermietet. Nach vier Jahren intensiver Vermarktung hat Brockhoff die letzte Fläche im Erdgeschoss an Opitz Consulting vermittelt. Der 9.530 m² große Bürokomplex wurde von Crealize seit 2021 [wir berichteten] umfassend saniert und als moderner Campus mit Dachterrasse und Gym neu positioniert.

.

Nach der umfassenden Sanierung des gesamten Campus-Areals, unter anderem mit Roof-Top und Gym, haben neben Crealize selbst nun die Unternehmen Auxilium, Trends & Brands, Opitz Consulting und ein Elektrogroßhandel je eine Etage in dem Bürogebäude angemietet. Die Etagen bieten je nach individuellem Raumkonzept zwischen 440 m² und 510 m² moderne Bürofläche.



Die Auxilium-Gruppe hatte ihren Firmensitz bereits im Januar 2025 in den Westendhof 10 verlegt. Das Unternehmen ist auf Produkte und Beratung in den Bereichen Homecare, Rehabilitations-, Orthopädie- und Medizintechnik spezialisiert. Ein weiterer Mieter ist die Firma Trends & Brands, die als Dienstleister für Non-Food-Produkte im Großhandel tätig ist. Zudem hatte ein Elektrogroßhandel im März 2025 einen Mietvertrag für den ehemaligen Oschatz-Bürokomplex unterzeichnet. Der IT-Dienstleister Opitz Consulting komplettiert nun die renommierte Mieterschaft.



„Das kreative Campus-Konzept beeindruckt nicht nur durch moderne Büroflächen, sondern auch durch zusätzliche Highlights wie einer gemeinschaftlich genutzten Dachterrasse und einem Fitnessstudio. Dieses ganzheitliche Konzept wurde sehr positiv vom Markt angenommen und überzeugte die neuen Mieter auf ganzer Linie“, sagt Brockhoff-Geschäftsführer Tobias Altenbeck, der das Projekt vom Verkauf über die konzeptionelle Neukonzeptionierung bis hin zur Vollvermietung begleitete.