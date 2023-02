CREAG verkauft BÃ¼rogebÃ¤ude im CBD von Stockholm

Die Catella Real Estate AG (CREAG) hat das Bürogebäude „Elefanten 17“ im Central Business District von Stockholm im Auftrag des Fonds „Sarasin Sustainable Properties – European Cities“ verkauft. Neuer Eigentümer ist der Assetmanager DEAS Asset Management, der im Auftrag des Pensionsfonds Nordea Life & Pensions Sweden tätig wurde.

