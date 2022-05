Nach dem Ankauf zweier Immobilien in der Logistikregion Dortmund investiert die Catella Real Estate AG (CREAG) für den Fonds „Catella Logistik Deutschland Plus" nun in der benachbarten Logistikregion Münster/Osnabrück und erwirbt eine ca. 11.400 m² große Produktionsimmobilie in Metelen.

[…]