CR Investment nimmt Quartiersentwicklungen in den Fokus

Die CR Investment Management (CR) hat zusammen mit Hans-Peter Werner (Werner Invest GmbH) Ende 2019 die Projektentwicklungsgesellschaft CR Development gegründet. Werner leitete zuvor die Projektentwicklung bei der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG). Die Partner sind jeweils zu 50 Prozent an der Neugründung beteiligt.

.

CR Development realisiert großvolumige Grundstücks- und Projektentwicklungen. Das Leistungsspektrum reicht dabei von der Potentialanalyse und Volumenstudie, über die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes und der Baurechtschaffung bis hin zur Projektrealisierung. Ziel ist die nachhaltige Quartiersentwicklung mit verschiedenen wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzungen.



„Entscheidender Engpassfaktor für mehr Neubau ist in vielen Regionen der Mangel an geeigneten Flächen und fehlendes Baurecht der vorhandenen Grundstücke. Eine kontinuierliche Entwicklung und Aktivierung von ausreichenden Bauflächen ist für ein nachhaltiges Wachstum unverzichtbar“, sagt Hans-Peter Werner, Geschäftsführer der CR Development. „Dazu arbeiten wir eng mit den Städten und Gemeinden zusammen, um bedarfsgerechte Quartiere zu entwickeln.“ Und Geschäftsführer Torsten Hollstein ergänzt: „Vor allem im Umland der wachstumsstarken Städte werden Bauflächen benötigt, um eine Entlastung der Kerngebiete zu erreichen. Die jahrelangen Verfahren sind für viele Projektentwickler schwierig, weil Grundstücke ohne Baurecht meist nur mit Eigenkapital gekauft werden können. Genau hier setzt das Geschäftsmodell der CR Development an.“



CR Development bietet ihre Leistungen in Partnerschaften (Joint Venture) sowie als Dienstleister an. Vorrangig konzentriert sich CR Development auf eigene Engagements in urbanen Wachstumsregionen.



Geschäftsführer der neu gegründeten CR Development sind Hans-Peter Werner, der über 25 Jahre Erfahrung mit großvolumigen Projektentwicklungen in Höhe von mehr als drei Milliarden Euro verfügt, und Torsten Hollstein, der als Mitbegründer der CR Investment Management GmbH bisher vor allem in den Bereichen Asset Management und strategische Investitionen tätig war.