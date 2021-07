CR verkauft erste Liegenschaft aus dem German Property Group-Portfolio

CR Investment Management (CR) verkauft die erste Immobilie aus der Insolvenzmasse der German Property Group. Der Investmentmanager ist durch den Insolvenzverwalter Justus von Buchwaldt von der Kanzlei BBL Brockdorff exklusiv mit der Abwicklung des bundesweiten Portfolios beauftragt [wir berichteten].

.

Für das rund 17.600 m² große Grundstück in Panketal nahe Berlin liegt eine Baugenehmigung für 237 Wohneinheiten mit einer geplanten Bruttogeschossfläche von rund 17.000 m² vor.



„Das Interesse an dem baureifen Grundstück war auf Investorenseite überwältigend. Wir haben viele Kaufanfragen zur Liegenschaft in Panketal erhalten sowie eine hohe Zahl konkreter Kaufangebote. Im Juli gehen wir mit rund 20 weiteren Objekten aus dem GPG-Portfolio in den Vertrieb. Die Immobilien verteilen sich auf das ganze Bundesgebiet. Wir werden zeitnah dazu weitere Informationen veröffentlichen“, kommentiert Claudius Meyer, Geschäftsführer der CR Investment Management.



„Die Immobilien aus dem Portfolio werden in mehreren Vertriebsphasen einzeln verkauft. Das Portfolio weist eine große Bandbreite sehr unterschiedlicher Objekte auf. Neben innerstädtischen Wohnimmobilien finden sich beispielsweise auch unbebaute Entwicklungsgrundstücke. Viele der teils denkmalgeschützten Bestandsimmobilien sind in unsanierten Zustand“, erläutert den Verkaufsprozess Marlene Auerbacher, verantwortlich für Transaktionen und Akquisitionen bei CR Investment Management.



In der Vermarktung arbeitet CR Investment Management mit dem auf Deal-Management, Objekt- und Standortanalysen spezialisierten Technologieunternehmen Realxdata sowie dem Prozess- und Workflow-Digitalisierer Cloudbrixx zusammen.