CR Investment gewinnt Marlene Auerbacher

Marlene Auerbacher

CR Investment Management hat Marlene Auerbacher (32) für das Transaktionsmanagement gewonnen. Auerbacher verantwortet seit Februar 2021 alle An- und Verkäufe, die CR im Auftrag Dritter oder für den Eigenbestand durchführt. Sie berichtet direkt an die Geschäftsführer Claudius Meyer, Torsten Hollstein und Alexander Lackner.

„Marlene Auerbacher verfügt über langjährige Expertise im Transaktionsmanagement sowie über ein umfangreiches Netzwerk. Damit ist sie die perfekte Verstärkung für unser Team. Im Bereich Immobilienworkouts werden wir bald als Dienstleister ein großes Portfolio veräußern, dessen Verkauf Marlene Auerbacher leitet. In Zukunft rechnen wir in diesem Segment mit weiteren Mandaten,“ kommentiert Claudius Meyer, Geschäftsführer der CR Investment Management.



Auerbacher war zuvor vier Jahre bei der Rewe Group als Managerin Transactions Real Estate tätig. Davor war sie bei KPMG Deutschland in München vor allem im Bereich Valuation tätig. Sie hat den Master of Science in Real Estate an der Universität Regensburg erfolgreich absolviert.