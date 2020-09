Die CPT GmbH hat in der Danziger Straße 1 in Freiberg am Neckar das Erdgeschoss sowie 1. Obergeschoss mit rund 800 m² Büro- und Lagerfläche angemietet. Das familiengeführte Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Präzisionswerkzeugen und beliefert Kunden in über 120 Ländern. Vermieter der Immobilie ist eine Privatperson. Immoraum Real Estate Advisors hat bei der Anmietung beraten und vermittelt.

