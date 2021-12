CPI erstattet Übernahmeangebot an Immofinanz

Die CPI Property Group („CPIPG“) hat am Freitag bekannt gegeben, ein antizipatorisches Pflichtangebot an die Aktionäre der Immofinanz AG zu erstatten. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Ankündigung vorerst nur zur Kenntnis genommen und werden das Angebot prüfen.

.

CPIPG (direkt und indirekt) besitzt mit Stichtag 03. Dezember 2021 insgesamt 26.387.094 Immofinanz-Aktien, was einer Beteiligung von ca. 21,4 % entspricht, wobei weitere 13.029.155 Immofinanz-Aktien, die einer Beteiligung von 10,6 % entsprechen, unter Vorbehalt erworben wurden. Dies entspricht einer Gesamtbeteiligung von 39.416.249 Immofinanz-Aktien, was einer Beteiligung von ca. 32,0 % entspricht.



Auf dieser Basis beabsichtigt CPIPG, ein antizipatorisches Pflichtangebot für alle ausgegeben Aktien der Immofinanz AG abzugeben. Den Aktionären sollen 21,20 Euro in bar je Immofinanz-Aktie (ISIN AT0000A21KS2) auf einer cum-Dividenden-Basis angeboten werden. Dies entspricht dem Schlusskurs der Immofinanz-Aktie an der Wiener Börse von Donnerstag, 02. Dezember 2021, und einer Prämie von 4,2 % gegenüber dem volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittskurs je Aktie. Die Angebotsunterlage soll gemäß den Bestimmungen des Übernahmegesetzes veröffentlicht werden.



Das Angebot der CPIPG soll sich auch an die Inhaber der Immofinanz-Wandelschuldverschreibungen richten, zu einem Angebotspreis, abgeleitet vom Angebotspreis für die Aktie. Details werden in der Angebotsunterlage dargelegt.



Es werde keine Mindestannahmeschwelle gelten.



CPIPG sieht das Immobilienportfolio der Immofinanz als komplementär zum regionalen und sektoralen Engagement der Gruppe. Durch die Aufstockung des Anteils will CPIPG eine aktivere Rolle in der zukünftigen Geschäftsentwicklung der Immofinanz spielen.



Am 01. Dezember 2021 haben CPIPG und Mountfort Investments S.à r.l. einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb aller Anteile der WXZ1 a.s. abgeschlossen, die 14.071.483 Immofinanz-Aktien direkt hält, was einer Beteiligung von ca. 11,4 % des Grundkapitals der Immofinanz AG entspricht. Zusammen mit den bisher von CPIPG gehaltenen bzw. parallel am Markt erworbenen Immofinanz-Aktien hält CPIPG (direkt und indirekt) insgesamt 26.387.094 Immofinanz-Aktien, was einer Beteiligung von rund 21,4 % am Grundkapital der Immofinanz entspricht.



Am Freitag haben CPIPG und RPPK Immo GmbH einen (bedingten) Aktienkaufvertrag über den Erwerb von (weiteren) 13.029.155 Immofinanz-Aktien durch CPIPG abgeschlossen, was einer Beteiligung von 10,6 % des Grundkapitals der Immofinanz entspricht.



Der Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen CPIPG und RPPK Immo GmbH sowie das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn. Die Einzelheiten werden von CPIG in der Angebotsunterlage dargelegt.



Das Angebot werde durch Kapitalressourcen von CPIPG finanziert, einschließlich einer Überbrückungsfinanzierung (Bridge Loan Facility) in Höhe von 2,5 Mrd. Euro durch ein Konsortium folgender Banken: Banco Santander, Credit Suisse, Erste Group Bank, Goldman Sachs Bank, HSBC, Raiffeisen Bank International, Societe Generale / Komerční Banka, und UniCredit Bank.



Immofinanz AG nimmt diese Ankündigung der CPIPG zur Kenntnis. Vorstand und Aufsichtsrat werden ein Angebot prüfen und zu gegebener Zeit gemäß den Bestimmungen des Übernahmegesetzes dazu Stellung nehmen.