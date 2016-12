Coworking wird neuer Megatrend

Vom 3. bis 5. November findet in Berlin bereits zum zweiten Mal die Coworking Konferenz statt. Sie wird von den Unternehmen Entreprise Globale (Brüssel), ClubOffice (Berlin) und betahaus (Berlin) organisiert.

Die Konferenz gibt einen Einblick in die neue Arbeitswelt von morgen. Wissenschaftler und Unternehmer aus Europa, den USA und China loten gemeinsam mit den Teilnehmern die unterschiedlichen Aspekte der auch in Deutschland immer mehr verbreiteten Arbeitsform “Coworking” aus.



Die Idee des Coworking enstand zuerst in den USA. Die seit dem Jahr 2000 (Platzen der Dot-com-Blase) stark zunehmende Zahl von Teleworkern, Freelancern und jungen Unternehmensgründern wollte nicht von der bisher gewohnten Kommunikation der Arbeitswelt ausges...

[…]