Coworking und mangelnde Gewerbeflächen

Die Podiumsdiskussion während des traditionellen FAZ-Immobilienforums bei der Expo Real 2019 am vergangenen Dienstag stellte die kritische Frage nach der Vereinbarung von Gewerbe und Wohnen: „Es wird eng. Verdrängungskampf zwischen Gewerbe, Wohnen und Bildung.“ Dabei diskutierten Wirtschaftsdezernent Markus Frank, Torsten Becker, Geschäftsführer von Stadtplaner tobeSTADT, Planungsdezernent Mike Josef, die Baurechtsexpertin Nina Cohen, FPS Rechtsanwälte sowie der Frankfurter Projektentwickler Andrzej Lyson, Geschäftsführer Planungsbüro Dipl.-Ing. Andrzej Lyson, über die Interessenskonflikte zwischen den unterschiedlichen Nutzungsformen im Stadtgebiet und mögliche Lösungsansätze.

