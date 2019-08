Coworking-Experte Andree Scherer wechselt von Regus zu JLL

Andree Scherer

© JLL

JLL holt sich Co-Working Experten als Verstärkung für seine Bürovermietungsteams. Andree Scherer hat die neugeschaffene Rolle des Leader Flex Germany bei JLL übernommen. Vor seinem Wechsel zum Immobilienberater war er als Sales Director beim Coworking- und Businesscenterbetreiber Regus tätig.

.

Der Coworking- und Flex Office Spezialist wird in seiner neuen Funktion Vermieter, Eigentümer, Investoren und Nutzer beraten und sich mit deren Fragestellungen der kommenden Jahre auseinandersetzen. Daneben wird er die regionalen JLL-Bürovermietungsteams bei der Beratung von Nutzern für Flex Office Objekte sowie bei der Vermarktung verfügbarer Flächen unterstützen und die Flex-Beratung von JLL in Deutschland koordinieren.



„Flexible Bürolösungen werden für die Immobilienstrategien sowohl der Nutzer als auch der Vermieter immer wichtiger, und der Beratungsbedarf geht mittlerweile weit über die Suche nach Fläche oder Nutzern hinaus. Mit Andree Scherer geht JLL in Deutschland den nächsten strategischen Schritt, um das Wachstumssegment Flex Space für unsere Kunden noch fokussierter anzugehen,“ sagt Stephan Leimbach, Head of Office Leasing JLL Germany.