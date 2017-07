Coworking-Anbieter WorkRepublic mietet rund 5.400 m² an

Colliers International hat an den Coworking-Anbieter WorkRepublic bundesweit insgesamt rund 5.400 m² Bürofläche vermietet. Die acht Vermietungen im Einzelnen:

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Colliers International Deutschland Holding GmbH WorkRepublic

• Berlin: Tauentzienstraße 13, ca. 1.120 m²

• Düsseldorf: Speditionstraße 1-3, ca. 660 m²

• Frankfurt: Zeil 127, ca. 630 m²

• Frankfurt: Neue Mainzer Straße 75, ca. 520 m²

• Hamburg: Neuer Dovenhof/Brandstwiete 1, ca. 620 m²

• München: Am Promenadeplatz 12, ca. 850 m²

• München: Viktualienmarkt 8, ca. 530 m²

• Stuttgart: Tübinger Straße 26, 510 m²



„Coworking-Flächen haben sich in kurzer Zeit in allen wichtigen Immobilienmärkten etabliert. Der Trend zu weiterer Nachfrage ist deutlich. Unternehmen schätzen diese Art der Nutzung, egal ob Dax-Konzern oder Kleinstunternehmen. Wir haben bereits viel Erfahrung mit der Anmietung solcher Flächen und unterstützen Anbieter gezielt mit unserer Expertise“, so Wolfgang Speer, Head of Office & Occupier Services bei Colliers International Deutschland.