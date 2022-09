Covivio vermietet in Berlin an Deutsche Bahn

Das Immobilienunternehmen Covivio vermeldet die Vollvermietung ihres Bürogebäudes, im Quartier Johannisthal im Südosten Berlins gelegen. Die Deutsche Bahn AG mietet langfristig für ihr Tochterunternehmen DB Training, Learning & Consulting das komplette Bürogebäude mit rund 5.100 m² Büro- und Lagerfläche. Covivio wird die seit 2019 im Portfolio befindliche, fünfstöckige Immobilie in den kommenden Monaten auf die Wünsche und Anforderungen des Mieters anpassen.

.

Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der angestrebten BREEAM In-Use Zertifizierung mit „Sehr gut“ eine nachhaltige Verbesserung der betrieblichen Leistung, zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz. Im Weiteren ist eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Die Übergabe an DB Training erfolgt voraussichtlich im dritten Quartal 2023. Engel & Völkers Berlin war bei der Vermittlung beratend tätig.



Das Gebäude befindet sich im Südosten Berlins in der Benno-König-Straße 2 im Quartier Johannisthal, unmittelbar angrenzend an den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Adlershof. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr aus. Die Nähe zum Flughafen BER und die markante Lage nahe dem Adlergestell und dem Autobahnzubringer A113 machen diesen Standort für das künftige Schulungszentrum besonders attraktiv.



„Mit dem Umzug in das neue Gebäude erhöhen wir unsere Ausbildungsfläche um ca. 2.000 m² und bereiten dort die Auszubildenden des DB-Konzerns optimal auf ihren Berufsalltag vor. Wir freuen uns, den jungen Kolleginnen und Kollegen mit dieser Ausbildungswerkstatt ideale Voraussetzungen zu ermöglichen“, so Silke Tegenkamp, Leiterin Berufsausbildung bei DB Training, Learning & Consulting, dem Qualifizierungs- und Beratungsanbieter des DB-Konzerns.