Covivio vermietet an neue Kita in Hamburg-Eppendorf

Covivio vermietet im Quartier am Zeughaus an den Anbieter für frühkindliche Bildung KMK Kinderzimmer, langfristig Flächen für eine neue Kindertagesstätte. Die neue Kita wird die rund 1.100 m² große Fläche im Christoph-Probst-Weg 2-4 in Hamburg-Eppendorf nach Umbaumaßnahmen im Frühjahr 2023 beziehen. Zusätzlich zu den neuen Räumen steht eine weitläufige Außenfläche mit rund 1.000 m² zur Verfügung.

