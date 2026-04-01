Covivio vermietet 1.255 m² an Stadt Hamburg

Im Hamburger Stadtteil Eppendorf hat Covivio Büroflächen an die Stadt Hamburg übergeben. Im Quartier am Zeughaus eröffnen neue Kundenzentren für die Bezirke Nord und Eimsbüttel. Der Standort bietet Bürger:innen künftig zentrale Services in modernen, barrierefreien Räumen und stärkt damit die öffentliche Infrastruktur vor Ort.

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Covivio hat im Quartier am Zeughaus im Christoph-Probst-Weg 4 in Hamburg-Eppendorf Büroflächen mit rund 1.255 m² an die Stadt Hamburg übergeben. Die Flächen befinden sich im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss eines Neubaus aus dem Jahr 2005 und werden ab sofort von den Kundenzentren der Hamburger Bezirke Nord und Eimsbüttel genutzt. Bürger:innen der beiden Bezirke können in dem sechsgeschossigen Bürohaus unter anderem An- und Ummeldungen sowie die Ausstellung und Verlängerung von Personalausweisen oder Reisepässen vornehmen.



Im Rahmen eines umfassenden Innenausbaus wurden die Büroflächen vollständig nach den Anforderungen des Mieters gestaltet. Entstanden sind helle, moderne Arbeitsbereiche mit neuer Raumaufteilung, die der Stadt Hamburg eine effiziente, serviceorientierte Nutzung ermöglichen und den Bürger:innen kurze Wege sowie eine angenehme, barrierefreie Umgebung bieten. GrayCap Asset Management war bei der Vermietung als Vermittler tätig, Dgego Architecture & Design hat den Innenausbau der Flächen als Partner begleitet.



„Die Vermietung an die Stadt Hamburg zeigt, wie anpassungsfähig und zukunftsfähig unser Quartier am Zeughaus ist. Das Objekt verbindet historischen Charme mit moderner Architektur. Ein denkmalgeschützter Altbau im Klinkerstil wurde hier mit einem Neubau im ähnlichen Stil ergänzt. Wir entwickeln unsere Bestände konsequent so, dass sie den Bedürfnissen moderner Nutzer:innen gerecht werden und eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Die neuen Flächen des Kundenzentrums verbinden Serviceorientierung mit einer einladenden Atmosphäre für die Mitarbeiter:innen und Besucher:innen“, sagt Katharina Greis, COO Office bei Covivio Deutschland.



„Der neue Standort am Christoph-Probst-Weg ist für die Beschäftigten und die Kundinnen und Kunden gleichermaßen ein Gewinn. Unmittelbar an der Bezirksgrenze von Eppendorf und Eimsbüttel zentral gelegen ist die neue Anlaufstelle nicht nur gut erreichbar – Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte erwartet am Christoph-Probst-Weg neue helle, lichtdurchflutete und wesentlich modernere Räumlichkeiten. Und ganz wichtig: Der neue Standort ist vollständig barrierefrei erreich- und nutzbar“, sagt Andreas Dressel, Finanz- und Bezirkssenator der Freien und Hansestadt Hamburg.



Das Quartier am Zeughaus verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 41.700 m² und vereint Mieter:innen aus unterschiedlichen Branchen unter einem Dach. Der Bürokomplex besteht aus einem historischen Klinkerbau aus den 1920er Jahren sowie einem Neubau von 2005. Die Objekte liegen nur wenige hundert Meter vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entfernt und bieten eine sehr gute Anbindung an die Hamburger Innenstadt sowie den Flughafen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die U-Bahn-Station Frickestraße, zudem verkehren mehrere Buslinien direkt in die Hamburger Innenstadt.



Derzeit sind im Quartier am Zeughaus noch einzelne flexible Büroflächen verfügbar und können auf Anfrage angemietet werden.