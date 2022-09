Covivio unterstützt Kunstprojekt in Dinslakener Wohnsiedlung

Gemeinsam mit dem Geschäftsbereich Jugend und Soziales der Stadt Dinslaken hat das Immobilienunternehmen Covivio in der Wohnsiedlung Baßfeldshof eine Kunstaktion ins Leben gerufen. Jugendliche aus der Region sind am 18. August 2022 dem Aufruf gefolgt, die insgesamt ca. elf Meter breiten Rückwände des von Covivio betriebenen Garagenhofs mit zeitgemäßen Graffiti-Motiven künstlerisch zu gestalten.

.

„Wir freuen uns, dass unsere Siedlung durch diese Kunstaktion in Zusammenarbeit mit der Stadt Dinslaken, engagierten Jugendlichen und der Aufsuchenden Jugendarbeit eine gelungene Belebung erfahren hat. Angesichts der Besonderheit der Lage zwischen dem Covivio Service Center Dinslaken, Baßfeldshof 18 und dem städtischen Mehrgenerationenspielplatz sind die dabei entstandenen Motive der Wandgestaltung mit der Thematik ‚Mehrgenerationen‘ sehr passend und nebenbei ein Highlight der ehemals schlichten Garagenwand„, so Jochen Humpert, Geschäftsführer Kaufmännisches Bestandsmanagement Covivio Deutschland.



„Die Kunstaktion im Baßfeldshof ist ein Teilprojekt der bereits seit 13 Jahren bestehenden sogenannten Aufsuchenden Jugendarbeit, eine Kooperation zwischen dem Diakonischen Werk, dem Kinderschutzbund Dinslaken/Voerde e.V. und der Stadt Dinslaken. Sie richtet sich an Jugendliche in Dinslaken, die sich im öffentlichen Raum bewegen und von den Angeboten der Jugend- und Sozialhilfe nicht oder nur zum Teil erreicht werden bzw. die Angebote wie Jugendzentren oder ähnliche Einrichtungen nicht wahrnehmen wollen“, so Ines György-Deak vom Geschäftsbereich Jugend und Soziales der Stadt Dinslaken zum Hintergrund der Projektarbeit.



Das vorrangige Ziel der Aufsuchenden Jugendarbeit ist die Verbesserung und Unterstützung der Lebenssituation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem Lebensalltag. Im Wesentlichen will die Aufsuchende Jugendarbeit die Ausgrenzung solcher Gruppen verhindern und eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz, trotz unterschiedlicher Werte und Normen, fördern. Der Altersschwerpunkt liegt bei 12 bis 27 Jahren.



Darüber hinaus ist die Aufsuchende Jugendarbeit – wie bei der Kunstaktion im Baßfeldshof – auch Ansprechpartner und Unterstützer bei der Umsetzung und Realisierung von Projektideen und die damit einhergehende Förderung und Stärkung der individuellen Kompetenz der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zusätzlich sollen andere alternative Angebote zur individuellen Freizeitgestaltung aufgezeigt werden.



„Diese Aktion in Dinslaken schließt nahtlos an das europaweite Kunstengagement von Covivio an. Dazu gehört in Deutschland beispielsweise die Neugestaltung des Gemeinschaftsbereichs eines inklusiven Wohngebäudes der Covivio im Oberhausener Knappenviertel mit selbst gemalten Bildern im Frühjahr 2022 oder aber auch das seit 2020 laufende Projekt ‚A-Fence‘ [wir berichteten], eines der größten Street-Art-Kunstwerke in Berlin, direkt an der Baustelle unseres Hochhausvorhabens am Alexanderplatz“, so Jochen Humpert. „Der lokale Bezug zu unseren Standorten ist uns wichtig, dabei ist eine kleinere Aktion im Herzen der Rhein-Ruhr-Region genauso wichtig für uns wie ein umfangreicheres Projekt im Zentrum der Hauptstadt“, so Humpert abschließend.