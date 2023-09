Covivio unterstützt Kunst-Projekt in Oberhausen

Covivio unterstützt an ihrem deutschen Unternehmenshauptsitz ein weiteres Kunstprojekt und setzt damit das künstlerische Engagement fort. Die Aktionswoche in Oberhausen ist Teil des europaweiten Kunst- und Sozialengagements des Unternehmens.

.

Unter der Leitung des Graffiti-Künstlers Raphael Wiese hatten über zehn Teilnehmer des Berufsbildungbereichs mit psychischen, körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen in der Woche vom 21. bis 25. August in der Werkstatt am Kaisergarten in Oberhausen die Möglichkeit, feuchtigkeitsbeständige Platten nach eigenen Vorstellungen künstlerisch zu gestalten. Die verzierten Platten werden in den nächsten Wochen an der Außenfassade zwischen dem Projektbüro der Lebenshilfe („Leben im Pott“) und dem Servicecenter von Covivio in der Marienburgstraße/Falkensteinstraße angebracht.



Die Aktionswoche in Oberhausen ist Teil des europaweiten Kunst- und Sozialengagements von Covivio. Das Unternehmen unterstützte zuletzt ein Kunstprojekt in der Frankfurter Allee in Berlin, das aus einem Projekt der Universität der Künste entstanden ist und 20 verschiedene Gestaltungen von inspirierenden Persönlichkeiten zeigt. Im Frühjahr 2023 wurde gemeinsam mit der Stadt Dinslaken und ebenfalls in Zusammenarbeit mit Raphael Wiese ein Graffiti-Workshop durchgeführt [wir berichteten].