Covivio und Henn präsentieren Bürohaus-Projekt am Partheufer Leipzig

Eine Ausstellung im Neuen Rathaus Leipzig zeigt vom 11. bis 25. September 2020 die Entwürfe für ein Bürohochhausprojekt mit rund 30.000 m² Bruttogeschossfläche und bis zu 17 Geschossen nahe dem Leipziger Hauptbahnhof, das von dem europäischen Immobilienunternehmen Covivio entwickelt wird. Im Juni 2020 war das Büro Henn als Sieger für die Entwurfsplanung eines modernen Hochhauspaares im Rahmen eines zweiphasigen städtebaulichen Wettbewerbs unter zehn nationalen und internationalen Architekturbüros hervorgegangen. Die Planung auf dem Grundstück des ehemaligen Löhrs Garten nimmt eine bedeutende Funktion als städtebaulicher Orientierungspunkt und als „Tor zur Innenstadt“ ein. Die aktuelle Ausstellung zeigt auch die weiteren eingereichten Arbeiten.

