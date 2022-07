Covivio übergibt Flächen an Malteser

Der Malteser Hilfsdienst hat am 20. Juli 2022 in den Räumlichkeiten St. Petersburger Straße 32 in der Dresdner Seevorstadt-Ost eine neue Seniorenbegegnungsstätte eröffnet. Das Gebäude ist Teil der Wohnanlage Prager Zeile, Vermieter ist Covivio.

.

Im Rahmen einer feierlichen Eröffnung haben Monique Schumann, Objektmanagerin bei Covivio, und Danny Effenberger, Landesgeschäftsführer Sachsen vom Malteser Hilfsdienst, die Räumlichkeiten ihrer neuen Bestimmung übergeben. Der „Treffpunkt Prager Zeile“ ist das nunmehr dritte Malteser-Projekt dieser Art in der sächsischen Landeshauptstadt.



Auf rund 70 m² im Erdgeschoss bietet der „Treffpunkt Prager Zeile“ seinen Nutzerinnen und Nutzern einen täglichen Mittagstisch und ein Café für Seniorinnen und Senioren. Zudem sind in Zusammenarbeit mit externen Partnern verschiedene Beratungsangebote, Veranstaltungsreihen, Vorträge oder Filmvorführungen geplant. „Für die Seniorinnen und Senioren unserer gesamten Wohnanlage St. Petersburger Straße 26–32 stehen die Räumlichkeiten bereits direkt nach Eröffnung auch außerhalb der geplanten Veranstaltungen und Angebote für eigenständig geplante Treffen offen", ergänzt Monique Schumann, Objektmanagerin bei Covivio.