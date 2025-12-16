Quartier am Zeughaus
Covivio übergibt 6.700 m² an IU Hochschule in Hamburg
Covivio hat in Hamburg-Eppendorf einen Altbau in einen modernen Bildungsstandort verwandelt. Auf 6.700 m² nutzt die IU Internationale Hochschule ab sofort lichtdurchflutete Flächen für flexibles Lernen. Historische Elemente und moderne Ausstattung treffen hier aufeinander.
Der Projektentwickler hat die Bestandsimmobilie Quartier am Zeughaus, ein historischer Klinkerbau aus den 1920er-Jahren, zu einem modernen Bildungsstandort für die IU Internationale Hochschule revitalisiert. In zentraler Lage nahe dem Klinikum Hamburg-Eppendorf ist auf rund 6.700 m² ein neuer Standort für die größte Hochschule Deutschlands entstanden, der ab sofort primär für den Hochschulbetrieb genutzt wird. Der Mietvertrag mit der IU wurde 2023 geschlossen und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Bei der Vermietung der Flächen an die IU war BNP Paribas Real Estate GmbH als Vermittler tätig, GrayCap Asset Management aus Hamburg hat als Berater unterstützt.
Das Quartier am Zeughaus ist ein Beispiel dafür, wie historische Bausubstanz an veränderte Nutzeranforderungen angepasst werden kann. Für die IU hat Covivio die Innenräume gezielt auf die Anforderungen des Hochschulbetriebs zugeschnitten, ohne die charakteristischen Loft-Elemente wie die typische Säulenkonstruktion zu verlieren: Flexible Trennwände ermöglichen unterschiedliche Raumaufteilungen für Lern-, Aufenthalts- und Verwaltungsbereiche. Neue Bodenbeläge schaffen ein harmonisches Gesamtbild, und die sanitären Bereiche wurden vollständig erneuert. Begrünte Terrassenflächen bieten zusätzliche Rückzugs- und Begegnungsorte für Studierende und Lehrkräfte.
„Die Transformation unseres Bestandes hin zu einer nachhaltigen und langfristigen Nutzung bedeutet für uns auch, die Flexibilität der Nutzung sicherzustellen. Das Stichwort lautet lebendige Immobilien. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Ausbau für die IU – die Umwandlung von klassischen Büroflächen zu einem modernen Bildungsstandort. Die neu geschaffenen Räume zeichnen sich durch hohe Flächeneffizienz aus und ermöglichen individuelle Lern- und Arbeitskonzepte. Gleichzeitig haben wir die charakteristischen Loft-Elemente des Quartiers am Zeughaus bewusst erhalten, um die besondere Identität des Gebäudes zu bewahren“, sagt Katharina Greis, COO Office bei Covivio Deutschland.
„Die neuen Räume in Eppendorf bieten eine ideale Lernumgebung, in der Studieren Freude macht. Großzügige, lichtdurchflutete Flächen unterstützen unsere Philosophie des selbstbestimmten und flexiblen Lernens in bester Weise. Ergänzt werden sie durch Terrassen und Grünflächen, die unseren Studierenden attraktive Sozial- und Erholungsbereiche eröffnen. Darüber hinaus überzeugt der Standort durch seine hervorragende Anbindung an die Infrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr“, ergänzt Kai Mielenhausen, Leiter Infrastruktur und Campusentwicklung an der IU Internationalen Hochschule.
Das Quartier am Zeughaus verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 41.700 m² und vereint Mieter aus unterschiedlichen Branchen unter einem Dach. Der Klinkerbau liegt nur wenige hundert Meter vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entfernt und bietet eine sehr gute Anbindung an die Hamburger Innenstadt sowie den Flughafen. Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept mit E-Scootern, Carsharing und Ladestationen für Elektrofahrzeuge ergänzt die Infrastruktur vor Ort. Der Stadtteil selbst zeichnet sich durch eine attraktive Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten, Parks und Grünflächen aus.