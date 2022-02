Covivio schafft neuen Wohnraum in Mülheim

Covivio schafft in seiner Wohnanlage in Mülheim an der Ruhr durch Dachaufstockung der Bestandsgebäude Raum für 60 neue Mietwohnungen. Parallel werden die 30 Bestandsgebäude mit insgesamt rund 150 Wohnungen modernisiert. Covivio investiert in den kommenden Jahren insgesamt ca. 15,3 Mio. Euro in die Wohnsiedlung „Auf dem Bruch“.

.

„In Ergänzung zu unseren zahlreichen Neubauprojekten bieten unsere Bestandsobjekte die Möglichkeit, durch Nachverdichtung oder Dachaufstockung dringend benötigten Mietwohnraum zu schaffen. Mit den flächenschonenden Erweiterungen und parallel durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen stärken wir darüber hinaus unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft“, sagt Dr. Daniel Frey, CEO Covivio in Deutschland.



Die Maßnahme in Mülheim erfolgt in drei Bauabschnitten. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen, die Gesamtfertigstellung für Herbst 2023 geplant. Damit setzt der Investor die Reihe der Modernisierungen und Dachaufstockungen im eigenen Bestand fort. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen insbesondere in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Projekte dieser Art realisiert, zuletzt unter anderem 44 neue Wohnungen in Essen-Gerschede.



Im Rahmen des Dachgeschossausbaus und der Modernisierung werden die Gebäude in der Wohnanlage im Mülheimer Stadtteil Dümpten mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die vorhandenen Heizungsanlagen werden durch moderne Hybrid-Anlagen, einer Kombination aus Luft-Wärme-Pumpenanlagen und Gasbrennwertkessel ersetzt.



„Mit der Umstellung auf energiesparende Heizungstechnik und der Ausstattung der Dächer mit Solarmodulen leisten wir nicht nur einen Beitrag für den Klimaschutz, sondern auch gegen die steigenden Energiekosten“, so Rainer Langenhorst, technischer Geschäftsführer Covivio in Deutschland. „Unser Ziel ist es, dass sich unsere Mieterinnen und Mieter auch in Zukunft in unseren Wohnungen wohlfühlen und modernen Wohnkomfort genießen.“



Weitere Maßnahmen sind unter anderem der Einbau von Videosprechanlagen, die Erweiterung von Balkonflächen und Grünanlagen sowie die Schaffung von Parkmöglichkeiten. Zudem prüft der Bestandshalter derzeit die Installation von Ladestationen für Elektroautos (Wallboxen) oder entsprechender Vorrichtungen. Die Treppenhäuser und Außenfassaden erhalten eine neue Optik, zusätzlich sind der Einbau von Haustürvordächern und neuen Briefkasteneinlagen vorgesehen. Die vorhandenen Spielplätze werden gemäß der Spielplatzsatzung der Stadt Mülheim erweitert beziehungsweise es werden weitere angelegt.