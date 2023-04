Covivio positioniert Herzogterrassen als Icon neu

Covivio hat heute im Rahmen eines Open-House-Events detaillierte Pläne für die Revitalisierung der Herzogterrassen vorgestellt. Neben dem neuen Namen „Icon“ und einem Facelift der öffentlichen Flächen wird der in 1982 errichtete Bürokomplex ein modulares Raumkonzept erhalten, um mit der Entwicklung Schritt halten zu können und den aktuell hohen Leerstand abzubauen.

