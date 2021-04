Covivio Office vermietet 4.000 m² in Hamburg und Kirchheim

Covivio kann den Abschluss neuer Mietverträge für die Büroobjekte „Quartier am Zeughaus“ in Hamburg und „Sunsquare“ in Kirchheim bei München vermelden.

.

Ab Oktober 2021 wird ein Ankermieter im „Quartier am Zeughaus“ seine Büroflächen um rund 3.000 m² langfristig erweitern. Der Bürokomplex befindet sich am Christoph-Probst-Weg in bester Eppendorfer Lage, nur wenige hundert Meter vom Krankenhausareal und Campusgelände des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) entfernt.



In Kirchheim bei München kann Covivio im Büroobjekt „Sunsquare“ bereits ab August 2021 ein Unternehmen aus dem Energiesektor als neuen Mieter begrüßen. Das Unternehmen Eco Stor GmbH, ein Spezialist im Bereich Energiespeichersysteme und Tochterunternehmen des norwegischen Energiekonzerns Agder Energi, plant im „Sunsquare“ seine Deutschlandzentrale einzurichten und mietet rund 800 m² Büro- und rund 200 m² Lagerfläche.