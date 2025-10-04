Covivio gewinnt Ankermieter fÃ¼r Berliner Loft by Covivio

Covivio hat die in 2021 gestartete Revitalisierung des BÃ¼roprojekts Loft by Covivio in Berlin-Mitte erfolgreich abgeschlossen und prÃ¤sentiert zudem einen Ankermieter: Ein bÃ¶rsennotiertes Kommunikationsunternehmen hat einen Mietvertrag Ã¼ber 4.400 mÂ² unterzeichnet. Damit betrÃ¤gt die Vermietungsquote 75 %.

.

Das historische Industrieensemble in Alt-Moabit 105 in Berlin-Mitte aus dem Jahr 1912 wurde Ã¼ber zwei Jahre umfassend saniert und durch einen modernen Dachaufbau und groÃŸzÃ¼gige Loggien mit Blick auf die Spree ergÃ¤nzt. Zudem wurden 16 TiefgaragenparkplÃ¤tze und rund 70 FahrradstellplÃ¤tze geschaffen. Auf sieben Etagen entstanden groÃŸzÃ¼gige, flexibel gestaltbare BÃ¼roflÃ¤chen, die den historischen Charme des ehemaligen IndustriegebÃ¤udes bewahren und die Anforderungen moderner Arbeitswelten erfÃ¼llen.



HerzstÃ¼ck des Projekts sind die drei fÃ¼r Berlin charakteristischen InnenhÃ¶fe, die individuell gestaltet und begrÃ¼nt wurden: Der erste Hof ist Ã¶ffentlich zugÃ¤nglich und bietet Raum fÃ¼r ein gastronomisches Angebot mit direkter Verbindung zum Kiez. Der zweite Hof wird zum â€žOpen-Air-Officeâ€œ mit Arbeitsbereichen im Freien und umfassender KonnektivitÃ¤t. Im dritten Hof ist eine grÃ¼ne Oase als RÃ¼ckzugsort entstanden. Im Zuge der UmbaumaÃŸnahmen wurden zudem der zweite und dritte Innenhof entsiegelt, damit Regenwasser versickern kann und ein besseres Mikroklima entsteht.



â€žIm Loft by Covivio haben wir ein Arbeitsumfeld geschaffen, das heutigen und zukÃ¼nftigen Anforderungen gerecht wird. Bei der Revitalisierung standen AufenthaltsqualitÃ¤t, Nachhaltigkeit und smarte Technologien im Fokus, durch die die Arbeit positiv beeinflusst wird. Entsprechend konnten wir in einem kompetitiven Marktumfeld ein attraktives Angebot schaffen. Loft by Covivio bietet den zukÃ¼nftigen Nutzerinnen und Nutzern ein Umfeld, das exzellent die AnsprÃ¼che an Zukunftsorientierung, Technik und Design mit denen des WohlfÃ¼hlens verbindet. Dies gilt fÃ¼r die BÃ¼roflÃ¤chen wie die InnenhÃ¶fe und die zentrale Lage des Projektesâ€œ, sagt Jashar Bayat, Head of Asset & Property Management bei Covivio.



Der Projektentwickler hat einen besonders nachhaltigen Ansatz bei der Realisierung verfolgt: Ãœber 80 Prozent der ursprÃ¼nglichen Bausubstanz blieben erhalten, wÃ¤hrend die technischen GebÃ¤udesysteme sowie Fenster- und TÃ¼ranlagen vollstÃ¤ndig erneuert wurden â€“ inklusive KI-gesteuerter Heizsysteme. ErgÃ¤nzt wird die technische Ausstattung durch ein digitales Zugangskonzept und einen Glasfaseranschluss. FÃ¼r seine digitale KonnektivitÃ¤t hat das Projekt bereits die WiredScore-Zertifizierung in Gold erreicht und ist damit eines von weltweit rund 3.000 GebÃ¤uden, die eine WiredScore-Zertifizierung erhalten haben. Zudem wurde das GebÃ¤ude mit der DGNB-Gold-Vorzertifizierung ausgezeichnet. Der neue Dachaufbau mit Photovoltaikanlage erfÃ¼llt den KfW-55-Standard.