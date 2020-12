Covivio hat ein Portfolio mit 176 Wohn- und 19 Gewerbeeinheiten in Nordrhein-Westfalen von der Realius Immobilien Gruppe erworben. Insgesamt rund 13.000 m² vermietbare Fläche verteilen sich auf 11 Gebäude in gut angebundenen innerstädtischen Lagen in den Städten Essen und Dortmund. Mit dieser Akquisition setzt Covivio in Deutschland seinen kontinuierlichen Wachstumskurs…

[…]