Cotti Coffee und Nanu Nana kommen ins Schultheiss Quartier Berlin

Das Berliner Schultheiss Quartier verzeichnet zwei Neuzugänge: Der spektakuläre Newcomer unter den Kaffee-Ketten, Cotti Coffee, ist ab sofort auf ca. 50 m² im Center vertreten. Die 2022 gegründete, schnell expandierende chinesische Kaffeekette, die mit extrem niedrigen Preisen und einer appbasierten „Grab-and-Go“-Strategie den Markt aufmischt, hat bereits ihre Eröffnung gefeiert. In Kürze folgt eine weitere Neueröffnung: Der Dekoanbieter Nanu-Nana hat sich ebenfalls für eine Filiale mit einer Verkaufsfläche von rund 240 m² im Center entschieden.

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Das im August 2018 eröffnete multifunktionale Zentrum Schultheiss Quartier auf dem ehemaligen Areal der historischen Schultheiss Brauerei im Berliner Stadtteil Berlin-Mitte, Ortsteil Moabit umfasst ca. 20.000 m² Retailfläche, 25.000 m² Bürofläche, 8.500 m² Hotelfläche, einen vielseitigen Foodcourt sowie ein 2.400 m² großes Fitnesscenter und 400 PKW-Stellplätze.