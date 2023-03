Cotidiano expandiert in Hamburg

Mit Cotidiano Mühlenkamp am Hofweg 104 hat Ende Februar das zweite Restaurant der Kette in Hamburg eröffnet. Erst in 2021 war die Restaurantmarke bei Art-Invest in der Top-Lage Alter Wall eingezogen [wir berichteten]. Das neue Restaurant an der Flaniermeile im Stadtteil Winterhude ist der Startschuss zu weiteren geplanten Eröffnungen in Bestlagen in Landshut und Konstanz in diesem und im nächsten Jahr.

.

Nachdem Cotidiano in den zehn Jahren seit seiner Gründung einen loyalen Gästestamm aufgebaut hat, legte die Marke mit den Münchner Wurzeln in den Pandemie-Jahren den Grundbaustein für eine beschleunigte Expansion.



„Das Fundament unseres Erfolgs war schon immer unsere Leidenschaft für Genuss und gutes Essen für jeden Geschmack, für gute Nachbarschaft und auch für nachhaltiges Handeln. In den letzten beiden Jahren haben wir auf dieser Basis Strukturen und Prozesse auf- und ausgebaut, für ein schlagkräftiges Management gesorgt und das Konzept kontinuierlich verbessert“, erklärt Geschäftsführer Dr. Nico Engel. „Jetzt wollen wir um jeweils vier neue Standorte pro Jahr kontinuierlich wachsen und auch Gäste in mittelgroßen Städten für unser Konzept begeistern.“