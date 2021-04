Die Costenoble GmbH & Co. KG wird neuer Mieter im Aera in Eschborn. Der Produzent für chemisch-technische Produkte und Spezialchemikalien wird in dem Bürogebäude in der Frankfurter Straße 63-69 eine 450 m² große Fläche beziehen.

Das Gebäude in der Frankfurter Str. 63-69 wird derzeit von Silverton umfassend revitalisiert. © Silverton Asset Solutions GmbH Das achtstöckige Objekt mit einer Gesamtfläche von...

Fotos: Silverton Asset Solutions GmbH



[…]