Cosi erhält 20 Millionen Euro frisches Wachstumskapital

Trotz Corona-Pandemie sammelt der Serviced-Apartment-Betreiber Cosi 20 Millionen Euro ein. Das frische Kapital stammt vom neuen Investor Soravia sowie von zahlreichen Bestandsinvestoren und soll der Internationalisierung einen Schub verleihen.

.

Die Cosi Group sichert sich in einer neuen Finanzierungsrunde zusätzliche 20 Millionen Euro an Wachstumskapital. Das Unternehmen entwickelt für die Immobilienbranche mit Fokus auf Hotels und Apartment-Vermietungen neue Technologielösungen zur Automatisierung der Betriebsprozesse von bis zu 80 Prozent, die Hotelbetreibern eine Einsparung durch Restrukturierung von bis zu 60 Prozent ermöglichen. Aktuell hat Cosi 750 Einheiten unter Vertrag, 1.500 weitere sind aktuell in Verhandlung.



In 2020 konnte der Anbieter trotz Corona eine Buchungs-Auslastung seiner Einheiten an 12 Standorten in Europa von 90 Prozent und einen dreifachen RevPAR erzielen. Damit überbot Cosi traditionelle Hotels während der Pandemie um 400 Prozent. Bei der Aufenthaltsdauer der Gäste konnte das Unternehmen einen Anstieg um rund 60 Prozent im operativen Bereich verzeichnen. Gäste verbrachten durchschnittlich fünf bis sieben Tage pro Aufenthalt.



Neuer Investor ist Soravia (Wien), aber auch die Bestandsinvestoren Cherry Ventures, e.ventures, Kreos Capital, Bremke, die Gründer von Flixbus, Travelperk, Comtravo und die Cosi-Gründer beteiligen sich an der neuen Finanzierungsrunde. Mit dem frischen Kapital soll die Internationalisierung ausgebaut werden. Zusätzlich ist ein neuer strategischer Geschäftsbereich in Vorbereitung.



„In den letzten Monaten findet eine geradezu seismische Verschiebung in der Immobilien-Branche statt. Die Karten werden völlig neu gemischt. Wir haben Covid konsequent genutzt, um die Belastbarkeit unseres Modells zu testen – und die Ergebnisse sprechen für sich. Das frische Kapital ermöglicht es uns, die sich aktuell bietenden, wohl einmaligen Chancen zu nutzen und Cosi europaweit führend zu etablieren„, erklärt Christian Gaiser, CEO und Mitgründer der Cosi Group. „Die starke Kombination unserer erfahrenen Technologie- und Immobilien-Investoren ergänzt uns dabei sehr. Für deren Unterstützung und das Vertrauen sind wir sehr dankbar“, so Gaiser.



„Cosi baut eine Anlageklasse für die neue Generation auf. Einen vergleichbaren Ansatz haben wir mit einer so optimierten Umsetzung noch nicht gesehen. Cosi bricht mit den bestehenden Dogmen der Branche, sowohl in Bezug auf die Gäste als auch auf die Immobilienpartner. Das Modell von Cosi ermöglicht eine bessere Rendite als ein Hotelprodukt, während das Verlustrisiko wie bei einer Wohnung begrenzt ist – eine Win-Win-Situation für Immobilienpartner. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, COSI dabei zu begleiten, die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen“, kommentiert Erwin F. Soravia, CEO Soravia, das Investment.