Corum verabschiedet sich von Christopher Kampner

Christopher Kampner verlässt zum Jahresende Corum. Seit dem Jahr 2017 war Christopher Kampner in Österreich für den Markteintritt und die Entwicklung von Corum in Österreich verantwortlich. Unter seiner Leitung wurden die beiden Gewerbeimmobilienfonds Corum Origin und Corum XL erfolgreich lanciert sowie ein Vertriebspartnernetzwerk mit über 200 Vermögensberatern aufgebaut. Rund 2.000 österreichische Investoren haben Corum in dieser Zeit über 30 Mio. Euro anvertraut. Kampner wird noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben und für eine geordnete Übergabe sorgen.

