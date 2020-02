Corum Origin übertrifft sein Jahresrenditeziel

Zum 8. Mal in Folge erreicht Corum das Ziel seinen Investoren eine jährliche Rendite von mindestens 6% auszuzahlen – exakt 6,25% sind es für das Jahr 2019. Im 4. Quartal 2019 wurden fünf neue Objekte zu einer Gesamtinvestitionssumme von 165,9 Mio. Euro in den Fonds eingebracht und drei Objekte mit einem Kapitalertrag von über 3,6 Mio. Euro verkauft.

.

„Die gesamte Strategie von Corum ist auf ein Ziel ausgerichtet: für unsere Investoren eine Dividendenrendite von mindestens 6% zu erwirtschaften. Wir konnten nun zum 8. Mal in Folge beweisen, dass das auch unter schwierigen Marktvoraussetzungen möglich ist. Darauf sind wir sehr stolz“, so Christopher Kampner, Head of Office Austria.



Die Rendite von 6,25% setzt sich zu 6,05% aus Mieteinnahmen und 0,20% aus Sonderdividenden durch Kapitalerträge, die beim Verkauf von Objekten erzielt wurden, zusammen. Denn auch im Vorjahr hat Corum Origin Märkte am unteren Ende des Zyklus ideal genutzt, um zusätzliche Gewinne zu erzielen. Steigende Immobilienpreise boten gute Veräußerungsmöglichkeiten - die erzielten Kapitalerträge wurden wiederum an die Investoren verteilt.



Im 4. Quartal 2019 investierte das Unternehmen 165,9 Mio. Euro in vier Ländern der Eurozone. In Irland wurde ein Bürokomplex mit namhaften Mietern wie Heineken, Klas, Parexel oder Etrawler erworben, in Italien ein Lager, das an die drittgrößte Baumarktkette des Landes vermietet ist, in den Niederlanden ein Einkaufszentrum in der Nähe von Amsterdam sowie in Litauen ein Gewerbeobjekt mit 16 langfristigen Mietern.