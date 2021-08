Corum Origin nimmt Gewinne im Bio Science Park mit

Corum gibt den Verkauf von zwei als Büros und wissenschaftliche Labors gemischt genutzten Gebäuden für einen Gesamtbetrag von 41 Mio. Euro bekannt. Der Veräußerungsgewinn für die im Jahr 2016 im Bio Science Park in der Stadt Leiden in den Niederlanden erworbene Immobiliengruppe beträgt 12 Millionen Euro. Er wird vollständig an die Investoren des Immobilienfonds Corum Origin ausbezahlt.

.

Im Herzen des größten europäischen Pharmazentrums gelegen, hat der Gebäudekomplex, der im Jahr 2016 für 29 Millionen Euro erworben wurde, auch von der Begeisterung für diesen Sektor durch die COVID 19-Krise profitiert: die Zahl der Kaufinteressenten nahm zu, die Preise schnellten in die Höhe.



„Innerhalb von fünf Jahren konnte Corum durch den Verkauf dieses Pharmastandorts einen Netto-IRR von mehr als 13 % und einen beträchtlichen Kapitalgewinn von 12 Mio. Euro generieren, der vollständig an unsere Investoren ausgezahlt wird. Für unseren Flagship-Fonds Corum Origin bedeutet das eine zusätzliche Rendite von mehr als 0,50 % im Jahr 2021“, zeigt sich Christopher Kampner, Corum Head of Austria, zufrieden und ergänzt: „Dieser Verkauf zeigt einmal mehr die Fähigkeit von Corum Origin, durch den Erwerb und die Veräußerung von Vermögenswerten unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld Werte für seine Investoren zu schaffen.“



Der Verkauf erfolgt in zwei Etappen: Das erste Gebäude, das um 13 Millionen Euro erworben wurde, wurde bereits im Juli für 20 Millionen Euro verkauft. Auch die Auszahlung an die Investoren in der Höhe von 3,40 Euro brutto pro Anteil – abzüglich der Steuer - erfolgte bereits Ende Juli. Der zweite Teil des Verkaufs wird im Dezember stattfinden. Es handelt sich dabei um ein Gebäude, das für 16 Millionen Euro erworben wurde und nun für 21 Millionen Euro verkauft wird.