Corum Origin kauft Bürogebäude in Brüssel für 173 Mio. Euro

Der Gewerbeimmobilienfonds Corum Origin finalisierte kürzlich den Erwerb eines Bürogebäudes in Brüssel zu einem Kaufpreis von 173 Millionen Euro. Zwölf Jahre nach Auflage des Fonds ist dies die erste Investition in der Höhe von über 100 Mio. Euro. Mieter des Gebäudes ist die flämische Regierung. Zum Zeitpunkt des Kaufs erzielte das Gebäude eine Rendite von über 7,7 % und stützte damit das Renditeziel des Fonds von 6 %.

