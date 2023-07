Corum kauft in Italien und Großbritannien für über 90 Mio. Euro

Corum hat sich innerhalb eines Monats drei Immobilien mit namhaften Mietern in Mailand sowie in Basingstoke und Glasgow im Gesamtwert von über 90 Mio. Euro für seine Gewerbeimmobilienfonds gesichert.

.

Corum Origin kauft in Italien, Corum XL zweimal in Großbritannien

Corum Origin erwirbt ein kürzlich renoviertes Bürogebäude in der Via Carlo Amoretti, 78 in Mailand mit einer attraktiven Rendite, das von seiner Lage in der Wirtschaftsmetropole Italiens profitiert. Das Gebäude mit dem BREEAM Zertifikat „Very Good“ ist derzeit an zwei Unternehmen vermietet: Henkel, ein wichtiger globaler Akteur in den drei Geschäftsbereichen Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetika sowie Klebstoffe, und die Gi Group, ein globaler Akteur in den Bereichen Personalvermittlung, Zeitarbeit und Ausbildung.



Corum XL erweitert sein Portfolio um zwei Immobilien in Großbritannien: Das Gebäude Sovereign House in Basingstoke, ca. 80 km südwestlich von London, ist der Sitz der Sovereign Housing Association Limited, einem wichtigen Akteur im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in Großbritannien. Es handelt sich um einen sehr soliden Mieter von quasi-staatlichem Format, der noch 15 Jahre lang fest an das Gebäude gebunden ist. Das kürzlich errichtete Gebäude trägt das BREEAM Zertifikat „Excellent“, hat eine A-Bewertung für seine Energieeffizienz und eine gute ESG-Bewertung (59/100). Das Gebäude wurde für 23,2 Mio. GBP (26,7 Mio. Euro) gekauft und erzielte eine Ankaufsrendite1 von 6,43 %.



Im zentralen Geschäftsviertel von Glasgow wurde das Bürogebäude 191 West George Street für 38,3 Mio. Pfund (ca. 45 Mio. Euro) mit einer Ankaufsrendite von 6,45 % erworben. Das Gebäude hat derzeit vier Mieter, wodurch eine gute Diversifizierung gewährleistet ist. Die besonders gute Lage schafft gute Aussichten auf eine Neuvermietung, falls ein Mieter auszieht. Das Gebäude wurde 2018 vom Verkäufer renoviert und trägt die BREEAM Zertifizierung „Very Good“ sowie die Energieeffizienzklasse B. Es gehört nun zu den fünf Bürogebäuden in Glasgow, die komplett CO2 frei sind.



„Noch nie gab es so viele Kaufgelegenheiten wie heute. Einige Gewerbeimmobilien weisen Preisrückgänge in der Größenordnung von 20 bis 30 % auf. Natürlich haben noch nicht alle Verkäufer die Realität des Marktes akzeptiert und es gibt manchmal immer noch große Unterschiede zwischen dem, was die Verkäufer verlangen, und dem, was die Käufer bereit sind zu zahlen. Erstere zu überzeugen kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Einige Länder sind in dieser Hinsicht jedoch pragmatischer als andere. Das gilt insbesondere für die nordeuropäischen Länder, wo die Preiskorrektur bereits in vollem Gange ist“, erläutert Corum CEO und Head of Real Estate Philippe Cervesi.



„Wir haben seit 2016 darauf gewartet, wieder solche Investitionsbedingungen vorzufinden. In den letzten sieben Jahren haben wir uns dafür entschieden, unser Fundraising einzuschränken, da uns die Immobilienpreise nicht adäquat erschienen. Heute sind wir ideal positioniert, um zu investieren, wie die Welle von Akquisitionen zeigt, die wir gerade getätigt haben. In Zeiten wie diesen wird die Agilität von Fondsmanagern und ihre Fähigkeit, die langfristige Wertentwicklung bestmöglich sicherzustellen, gemessen“, so Cervesi weiter.