Corum ernennt Daniela Krypl als Communication & Marketing-Managerin

Daniela Krypl

Corum Österreich erweitert sein Team mit der erfahrenen Marketing- und Brandmanagerin Mag.a Daniela Krypl. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche wird sie zukünftig für die Steigerung der Markenbekanntheit und die weitere Schärfung des Markenimages verantwortlich zeichnen sowie die Erweiterung von Kundenbeziehungen durch gezielte 360° Kommunikation unterstützen.

„Mit Daniela Krypl konnten wir eine hochprofessionelle, dynamische und zielstrebige Marketing- und Brandmanagerin mit großem Erfahrungsschatz in der Investmentfondsbranche für unser Team gewinnen, was mich persönlich sehr freut. Sie wird uns unter anderem dabei unterstützen, unsere Marke zu stärken und die Sichtbarkeit unseres Unternehmens noch deutlich zu erhöhen“, kommentiert Mag. Martin Linsbichler, seit Mai 2023 Corum Country Manager [wir berichteten].



Daniela Krypl setzt es sich zum Ziel Corum noch stärker als vertrauenswürdigen Partner an der Seite der Vertriebspartner und Investoren zu positionieren: „Ich werde meinen Fokus darauflegen, die DNA unseres Unternehmens auch nach außen zu kommunizieren und sichtbar zu machen“, so Krypl. „Ich will dazu beitragen, die Marke für unsere Kundinnen und Kunden greifbarer zu machen und zugleich die Einzigartigkeit unserer Immobilienfonds aufzeigen.“



Die geborene Wienerin war nach ihrem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium bei einer internationalen Unternehmensberatung beschäftigt, bevor Sie sehr bald in die Investmentfondsbranche wechselte, wo sie für Capital Invest, Pioneer Investments und zuletzt für Amundi tätig war.