Corpus Sireo vermietet insgesamt 31.000 m² an die Universität Bonn

Corpus Sireo hat für zwei Büroobjekte in Bonn, die das Unternehmen seit 2016 im Bestand hält [wir berichteten], die Universität Bonn als Mieterin gewonnen. In den Jahren 2022 und 2023 wird die Universität Flächen an der Rabinstraße sowie an der Poppelsdorfer Allee beziehen. Damit ist ein wesentliches Quartier für die Universität gefunden, das durch die anstehende Generalsanierung des barocken Hauptgebäudes notwendig wird.

