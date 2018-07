Swiss Life vermietet 1.000 m² Bürofläche an Jennewein Biotechnologie

Corpus Sireo Real Estate hat im Auftrag von Swiss Life Asset Managers einen langfristigen Mietvertrag über knapp 1.000 m² in Bonn abgeschlossen. Neue Mieterin seit Mitte Juni ist die Jennewein Biotechnologie GmbH. Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von 15 Jahren geschlossen.

.

Jennewein Biotechnologie wird an dem repräsentativen Standort an der Mildred-Scheel-Straße 1, zwischen Godesberger Allee und Rheinaue gelegen, seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung unterbringen. Vermieterin des Objekts ist Swiss Life Deutschland. Die angemieteten Flächen umfassen neben Büroflächen auch ein Labor für die Forschungsarbeiten. In die Umbaumaßnahmen und Laborausstattung wird Jennewein Biotechnologie in Millionenhöhe investieren. Als Asset- und Construction Manager wird Corpus Sireo Real Estate die Umbaumaßnahmen begleiten.