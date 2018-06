Corpus Sireo verkauft gemischt genutzte Immobilie der Deutschen Telekom

Die durch die Deutsche Telekom AG mandatierte Corpus Sireo hat eine gemischt genutzte Immobilie in Berlin-Lichtenrade verkuaft. Käufer der Immobilie ist ein Privatinvestor, der durch den Ankauf sein Portfolio ausbauen will. Avison Young hat beraten und begleitet.

.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein langfristig vermietetes Technikgebäude samt angegliederter Wohnungen in einem Doppelhaus. Die Gesamtmietfläche umfasst rund 1.280 m² – einen Großteil davon mietet die Telekom über ihre Tochter GMG selbst zurück. Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.



Das Gebäude wurde 1971 fertig gestellt. Die Immobilie ist über fußläufig erreichbare Bushaltestellen gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich mehrere Schulen, Restaurants und Geschäfte des täglichen Bedarfs.