Corpus Sireo erhält AM-Mandat von der Profond Anlagestiftung

Corpus Sireo Real Estate erhält den Zuschlag für das Asset Management des ORL-Portfolios der Profond Anlagestiftung. Das Mandat umfasst sämtliche Leistungen im Bereich der strategischen und wertschöpfungsorientierten Betreuung des Office-, Retail- und Logistics-Immobilienbestands (kurz: ORL) einschließlich Bauprojektsteuerung. Hinzu kommen bei Bedarf auch Ankaufs- und Verkaufsmanagement.

.

Das Asset Management erstreckt sich auf insgesamt 22 Objekte, davon 21 in Deutschland und eines in Österreich. Die insgesamt 173.000 m² Mietfläche verteilen sich im Wesentlichen auf die Nutzungsarten Einzelhandel, Büro und Logistik. Der Leerstand beträgt aktuell ca. 10 Prozent.



"Wir streben einen kontinuierlichen Ausbau des Immobilienportfolios an, um so eine attraktive Rendite bei geringer Volatilität gewährleisten zu können. Mit einem Zielanteil in Höhe von 15 Prozent am Gesamtvermögen der Stiftung sind Immobilien ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Anlagenstrategie“, so Herbert Meierhofer, Leiter Anlagenausschuss Immobilien, Profond Anlagestiftung.



Zwischen Profond und der Swiss Life Gruppe, zu der auch Corpus Sireo gehört, besteht bereits seit einigen Jahren eine Geschäftsbeziehung. Diese umfasst neben im Obligationenbereich auch ein Kapitalengagement in zwei von der Anlagestiftung aufgelegten Immobilien Schweiz Anlagegruppen. Nun ist es den Partnern gelungen, eine Cross-Border-Erweiterung der Zusammenarbeit umzusetzen.