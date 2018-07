Corpus Sireo Real Estate erwirbt Grundstück zur Projektentwicklung in Hamburg

Corpus Sireo Real Estate hat in Hamburg ein Grundstück im Bezirk Altona erworben. Das knapp 1.100 m² große Areal befindet sich in urbaner Lage an der Ecke Holstenstraße 73/75 und Thadenstraße 164. Der Verkäufer ist ein bedeutender deutscher Gewerbeentwickler. Vertriebsstart und Baubeginn sind für Anfang 2019 geplant. Für Anfang 2021 rechnet Corpus Sireo mit der Fertigstellung. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Vermittelnd tätig war das Unternehmen Thomas Klinke Immobilien GmbH.

In Altona plant Corpus Sireo den Bau von rund 55 Wohnungen. Diese reichen vom Micro-Apartment für Studenten bis hin zu familiengerechten Wohnungen mit bis zu vier Zimmern. Der Zugang zu den Wohneinheiten soll über Laubengänge im Innenhof möglich werden. Im Erdgeschoss entstehen zudem Gewerbeflächen für Einzelhandel oder Praxen. Außerdem ist eine Tiefgarage geplant. Das bisher gewerblich genutzte Bestandsgebäude ist für den Abriss vorgesehen.