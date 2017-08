Corpus Sireo kauft in bester Potsdamer Lage

Seniorenresidenz Heilig Geist Park

6.000 m² in parkähnlicher Umgebung mit altem Baumbestand, direkt am Havelgewässer „Alte Fahrt“ gelegen und mit historisch anmutender, gleichwohl neu gestalteter Architektur – die Seniorenresidenz Heilig Geist Park in prominenter Potsdamer Wasserlage ist ein nachgefragtes Alters- und Pflegedomizil, das sich Corpus Sireo jetzt als Objekt für seinen Gesundheitsimmobilien-Fonds Corpus Sireo Health Care IV SICAV-FIS gesichert hat. Die Kölner haben die Liegenschaft von einem Family Office aus Süddeutschland erworben – und ein saniertes Bürogebäude aus dem 18. Jahrhundert mit historischer Fassade auf dem Nachbarareal gleich mit gekauft. Bezüglich des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Corpus Sireo Holding GmbH & Co. KG Potsdam Alloheim Swiss Life

Die Seniorenresidenz in der Burgstraße 31 umfasst zwei Wohngebäude aus dem Jahre 1997. Als Ergebnis eines eigens ausgelobten Architektur-Wettbewerbs wurde das Haupthaus in Anlehnung an die ehemalige Heilig-Geist-Kirche konzipiert – der 84 Meter hohe Turm ist das höchste Gebäude der brandenburgischen Landeshauptstadt. Das Haus offeriert 60 vollstationäre Pflegeplätze und 14 Apartments für Betreutes Wohnen. Das zweite Haus schließt sich U-förmig an und hält weitere 45 Apartments vor. Die gesamte Einrichtung wird von der Heilig-Geist-Park Betriebs GmbH gemanagt.



Der Health Care Fonds IV wurde im letzten Jahr aufgelegt und strebt ein Zielvolumen von 400 Millionen Euro an [Corpus Sireo legt vierten Gesundheitsimmobilienfonds auf]. Er wird von der Swiss Life Fund Management S.A. verwaltet und richtet sein Augenmerk sowohl auf Neubauten als auch Bestandsobjekt im bevorzugten Segment „Betreutes Wohnen“. Der erste Immobilienkauf für den Fonds wurde Anfang des Jahres in trockene Tücher gebracht: ein Portfolio bestehend aus drei Seniorenwohnanlagen in Berlin-Lichterfelde sowie Berlin-Charlottenburg wechselte in den Bestand des Luxemburger Fonds. Die drei Objekte werden von der Alloheim Senioren-Residenzen SE betrieben [Corpus Sireo will 400 Mio. Euro für Health-Care ausgeben].