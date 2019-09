Corpus Sireo Health Care III Fonds sichert sich das zehnte Objekt

Corpus Sireo Real Estate hat ein Ärztezentrum in Köln-Lindenthal erworben. Das Objekt wird in den 2015 aufgelegten institutionellen Spezialfonds „Corpus Sireo Health Care III Fonds“ eingebracht, der nun zehn Objekte mit einem Anlagevermögen von rund 220 Millionen Euro umfasst.

